約6100万円だまし取られる

特殊詐欺事件の被害が止まりません。

【写真を見る】50代女性 108回にわたり計6100万円だまし取られる 「あなたの携帯電話が不正に利用されている」 熊本

「あなたの携帯電話が不正にアクセスされている」と嘘をつかれ、熊本市の女性が約6100万円をだまし取られたと県警が発表しました。

被害に遭ったのは、熊本市内に住む50代の女性です。

県警によりますと、女性は去年10月中旬から11月下旬ごろ、「日本ネットセキュリティ協会」という架空の団体を名乗る人物から電話がありました。

電話の内容は？

「あなたの携帯電話が不正にアクセスされて利用されランサムウェア（身代金要求型不正プログラム）をばらまいている」

「被害金を賠償するためにサイバー保険への加入が必要」

だまされた女性は、108回にわたり、指定された口座に合わせて約6100万円を振りこんだということです。

去年の年末に連絡が途絶えたことを不審に感じた女性が警察に届けたことで発覚し、警察が詐欺事件として捜査を進めています。

「なりすまし」多発 もしも？と思ったら…

熊本県警は「電話で金の話が出たら詐欺を疑い、不信感があれば警察や家族に相談してほしい」としています。

去年1年間の特殊詐欺の被害件数は219件。

被害額は約11億円にのぼり、おととしと比べて件数、被害額ともに2倍ほどになっているということです。

中でも、今回の事件のように他人になりすます手法が、件数の約6割を占めています。