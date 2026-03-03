ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が3日、自身のインスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）へのサプライズ出演を報告した。

この日、放送された第107回にサプライズ出演。主人公・松野トキ（郄石あかり）を診察する医師・薮井役。今年1月4日に放送された「豊臣兄弟！」初回でNHK大河ドラマ初出演。国民的2大ドラマ枠を制覇した。

DAIGOは「DAIGOばけばけ出演！朝ドラ初出演！人生初のTB 妻のバーター！ ヤブ医者の藪井さん！出番は大河の30秒を超える 44〜45秒でした！」と茶目っ気たっぷりにつづった。

「おトキさん、司之介さん、フミさんにも会えて、ヘブン先生にも会えて感動 みんなでうぃっしゅ」とつづり、同作で作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブンを演じている英国出身の俳優トミー・バストウや、主演の郄石や母役の池脇千鶴、父役の岡部たかしとのとのウィッシュポーズの写真を披露した。

「そしておタエさんありがとう笑 おタエさんにも会いたかったです！夢が叶いました！」とDAIGO。「島根が舞台で祖父の故郷なので、一瞬でも出たかった！そしたら出演シーンは熊本だったけど笑 本当にありがとうぃっしゅ」と喜び。「最後まで楽しみに観させていただきます！そげです！」とつづった。