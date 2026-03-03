◆強化試合 ソフトバンクＢ組１―５台湾代表（３日、ＳＯＫＫＥＮ）

ソフトバンク・斉藤和巳２軍監督が３日、ＷＢＣ本戦で日本―台湾の好勝負を願った。若手主体のＢ組で試合に臨み、投手陣が５失点で黒星。９安打を浴びたＷＢＣ台湾代表打線の、率直な印象を明かした。

まずは「１番・中堅」で先発したスチュアート・フェアチャイルド外野手が２安打。メジャー通算２７７試合出場の巧打者が打線をけん引すると、１６年〜２３年まで西武で活躍した呉念庭（ウー・ネンティン）も右前安打で結果を残す。２回に３得点、７回に２得点。斉藤２軍監督は「メジャーでやっている選手も多いと聞いていた。実際に見た中では、直球に対しては非常に強いかなという感じはした」と特徴を分析した。

本大会では、日本代表は初戦（６日、東京Ｄ）で台湾と対戦する。侍ジャパンが米大リーグのドジャース・山本の先発が予想される。「日本としてはどれだけ直球で勝負するのか、変化球をどういう形で使うのか。技術の見せ所だと思う。いい試合を期待したい」と、両チームの健闘を祈った。