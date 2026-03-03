“例年の3倍”海洋ゴミ漂着 石川・美川港で浚渫前にクリーン作戦 見かねた工事関係者も援軍
手取川からの土砂が堆積し、毎年のように船の出航に支障がでている石川県白山市の美川漁港。本格的な漁が始まる春先へ向け、毎年、船の安全を確保するため海底の土砂を取り除く浚渫(しゅんせつ)が行われますが、ことしは土砂だけではなく大量のさまざまなゴミが流れつき、その作業に影響が出ています。
手取川の河口に流れ着いた大量の流木。
その中には、中身の入ったペットボトルに、海外から漂着したと思われるさまざまなゴミも。
「大量の流木がある中、こちらには ハングルのライターがあります」
「読めないっすね、漢字なんで」
手取川流域のゴミに加えて、国内外から流れ着いた大量の海洋ゴミ。
ことしは特に多く、例年の3倍ほどあるといいます。
手取川の河口では、上流からの土砂が堆積し、“島”となってしまい、船がでられなくなることもありました。
そこで、毎年のようにこの海底の堆積物を取り除く浚渫(しゅんせつ)を行っていますが、ことしはこの大量のゴミが邪魔をして、作業に支障をきたしていました。
こうした中、3日に行われたのがクリーン作戦です。
クリーン作戦の参加者：
「量がすごいですね。これでちょっとでも海がきれいになってくれれば、僕たちはそれでいい」
例年、漁業関係者が行っているゴミの仕分けですが、すぐそばで作業に当たっていた手取川橋の工事会社が、3倍近くある大量のゴミを見かねて名乗りを上げ、援軍に駆け付けてくれました。
工事会社の関係者：
「話しには聞いてたけど、実際見ると思っていたよりすごく多くのものが着いてたり、ゴミもすごい多いなと思った」
「結構汚れてますよね。きれいなのが一番いいですよね」
石川県漁協協同組合美川支所・米光 勲 運営委員長：
「ヒラメの放流とか全部ここでやる。漁師の人はみんな今潜ってる。アワビやらサザエやら昆布取りにね、海はやっぱりきれいにしておいてもらわんと、漁師の宝ですから」
地元の漁師や援軍に駆け付けた工事関係者ら約40人が、1時間以上かけて手作業で仕分けていった大量の漂着物。
これで土砂置き場が確保され、河口の浚渫作業は来週から始まり、今月中には本格的な春の漁がスタートします。