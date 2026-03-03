手取川からの土砂が堆積し、毎年のように船の出航に支障がでている石川県白山市の美川漁港。本格的な漁が始まる春先へ向け、毎年、船の安全を確保するため海底の土砂を取り除く浚渫(しゅんせつ)が行われますが、ことしは土砂だけではなく大量のさまざまなゴミが流れつき、その作業に影響が出ています。



手取川の河口に流れ着いた大量の流木。



その中には、中身の入ったペットボトルに、海外から漂着したと思われるさまざまなゴミも。





清水 りか 記者：「大量の流木がある中、こちらには ハングルのライターがあります」「読めないっすね、漢字なんで」手取川流域のゴミに加えて、国内外から流れ着いた大量の海洋ゴミ。ことしは特に多く、例年の3倍ほどあるといいます。手取川の河口では、上流からの土砂が堆積し、“島”となってしまい、船がでられなくなることもありました。そこで、毎年のようにこの海底の堆積物を取り除く浚渫(しゅんせつ)を行っていますが、ことしはこの大量のゴミが邪魔をして、作業に支障をきたしていました。こうした中、3日に行われたのがクリーン作戦です。

クリーン作戦の参加者：

「量がすごいですね。これでちょっとでも海がきれいになってくれれば、僕たちはそれでいい」



例年、漁業関係者が行っているゴミの仕分けですが、すぐそばで作業に当たっていた手取川橋の工事会社が、3倍近くある大量のゴミを見かねて名乗りを上げ、援軍に駆け付けてくれました。



工事会社の関係者：

「話しには聞いてたけど、実際見ると思っていたよりすごく多くのものが着いてたり、ゴミもすごい多いなと思った」

「結構汚れてますよね。きれいなのが一番いいですよね」



石川県漁協協同組合美川支所・米光 勲 運営委員長：

「ヒラメの放流とか全部ここでやる。漁師の人はみんな今潜ってる。アワビやらサザエやら昆布取りにね、海はやっぱりきれいにしておいてもらわんと、漁師の宝ですから」



地元の漁師や援軍に駆け付けた工事関係者ら約40人が、1時間以上かけて手作業で仕分けていった大量の漂着物。



これで土砂置き場が確保され、河口の浚渫作業は来週から始まり、今月中には本格的な春の漁がスタートします。

