¡ÚÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¡ÛÉüÄ´¤Î¾¾±ºÍª»Î¡¡Á´ÆüËÜÁªÈ´Í¥½Ð¸å¤Ï¡Ö½©ÅÄ¡¢ºë¶Ì¡¢½©ÅÄ¡×
¡¡À¾Éð±à¶¥ÎØ¤Î£Æ£É¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤¬£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡££Æ£É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¢¤Ã¤»¤ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·§ËÜ£Ç£É¡ÖÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£µ¡á¹Åç¡Ë¤â¤½¤Î£±¿Í¤À¡£
¡¡¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤¬Ìþ¤¨¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤éÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤Î£Ç£É¤Ç¤âµ×¡¹¤ËÍ¥½ÐÀ®¸ù¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¡Ê£²·î¡Ë£²£¸Æü¤Ë¡Ê½©ÅÄ¸©¤Î¡Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÏ»¶¿¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç£²£·Æü¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ê¹Åç¤Ë¤Ï¡Ëµ¢¤é¤º¡¢Ä¾Á°¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤ÇÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼¡¤Ï¥µ¥Æ¥é¥¤¥È½©ÅÄ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÅÄ¡¢ºë¶Ì¡¢½©ÅÄ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÎý½¬¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Á°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¥Ç¥¤ÏÍî¤Á¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½½Ê¬Àï¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡£±£²£Ò½éÆüÆÃÁª¤Ïº´¡¹ÌÚÍª°ª¡Ê£³£°¡á·²ÇÏ¡Ë¤È¤¤¤¦£Ç£É¥¯¥é¥¹¤Îµ¡Æ°·¿¤È¡¢¥¿¥Æ·¿¤ÇÊÂ¤Ö¶áµ¦Àª¤¬Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö¼«ÎÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÀë¸À¡£¤¤Ã¤Á¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£