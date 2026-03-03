VAIOの「バッテリー保証サービス」が拡大、2026年2月以降に発売したPC対象
VAIOは3月3日、2026年2月1日以降に販売されたVAIO PCの全ラインナップを対象として、バッテリー保証サービスを提供した。
個人向けモデルでは購入から3年以内に満充電容量が80％以下、法人向けモデルでは購入から4年以内に60％以下となった場合に、バッテリーを無償交換する標準付帯のサービスだ。
VAIOの13.3型モバイルPC「VAIO Pro PG」
バッテリー保証サービスは、2025年12月から家電量販店「ノジマ」店舗限定で実施してきた取り組みを拡大するもの。メーカー標準保証として、1年を超えるバッテリーの経年劣化を対象とするのは日本初という（2025年11月時点、ステラアソシエ調べ）。
バッテリーの満充電容量は「VAIOの設定」アプリのバッテリー状態から確認できる。利用にはVAIOサポートページから同アプリ最新版への更新が必要。バッテリー交換の受付はVAIO公式サイトの専用ページで行っている。バッテリー交換時には対象PC本体と、購入日が確認できるレシートなどが必要となる。
