3児の母・近藤千尋、娘たちが“お雛様風”いなり寿司作る様子公開「器用ですごい」「微笑ましい光景」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】モデルの近藤千尋が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘たちがいなり寿司を作る様子を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「クオリティ高い」お雛様風いなり寿司作る娘たちの様子
近藤は「姉妹が一生懸命ひなまつりのお稲荷さん作ってる 可愛い笑笑」と添え、写真を公開。娘たちが、薄焼き卵や海苔などを使用し、お雛様とお内裏様をイメージしたいなり寿司を作る様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい光景」「クオリティ高い」「お雛様になってて可愛い」「器用ですごい」「幸せ溢れてる」「完成が楽しみ」「ひなまつりにピッタリ」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】