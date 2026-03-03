ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊６８ｂｐに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 2.778
フランス 3.391（+61）
イタリア 3.46（+68）
スペイン 3.218（+44）
オランダ 2.854（+8）
ギリシャ 3.466（+69）
ポルトガル 3.157（+38）
ベルギー 3.309（+53）
オーストリア 3.08（+30）
アイルランド 3.051（+27）
フィンランド 3.049（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
