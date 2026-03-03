ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６１、伊６８ｂｐに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ　　　　2.778
フランス　　　3.391（+61）
イタリア　　　3.46（+68）
スペイン　　　3.218（+44）
オランダ　　　2.854（+8）
ギリシャ　　　3.466（+69）
ポルトガル　　　3.157（+38）
ベルギー　　　3.309（+53）
オーストリア　3.08（+30）
アイルランド　3.051（+27）
フィンランド　3.049（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）