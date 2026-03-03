8000円のろ過器を注文…届いたのは“謎の耳栓”トラブル相次ぐ 出荷元の中国物流会社「発送を代行」 専門家「ショッピングサイトをだます手口」
3月3日は「みみ」の語呂合わせから「耳の日」。
そんな耳にまつわる信じられないトラブルが起きていました。
2025年11月、ネットショッピングで水槽のろ過器を購入したという男性。
しかし手元に届いたのは、小さなケースに入った青い耳栓でした。
8000円のろ過器を買ったのに、なぜか100円ほどの耳栓が届いてしまう、まさかの事態。
購入したのは中国製のろ過器だったといいます。
届いた耳栓は小さな封筒に入っていて、出荷元は中国の物流会社の名前が。
さらに、英語で「耳栓」と書かれ、重さは0.022kgとなっています。
2kg以上ある「ろ過器」が、わずか22グラムの耳栓に変わっていました。
ネットショップのサポートセンターに10回ほど連絡し、ようやく3月中に返金してもらえることになったといいます。
“ろ過器”購入者：
我が家に起こるとは思ってもみなかったですね。怒りというかは、あきれというか。今後はレビューや販売元・出荷元をよく確認して注文したいと思います。
同様の耳栓トラブルはほかにも。
2月24日に2万円ほどのバイクのパーツをネットショッピングで購入したところ、1日に届いたのは、あの耳栓でした。
“バイクパーツ”購入者：
最初は自分が注文したものではない認識でいたが、封筒に書いてある番号と注文番号が一致したので、こちらだと、合致していたのが確認できた。
耳栓が入っていた封筒は、先ほどと同じタイプ。
中国の物流会社の名前も全く同じでした。
中国の物流会社に連絡してみると、「当方は発送を代行しているだけです。具体的に何を発送しているか把握していません」と話しました。
なぜこのような事態が起きているのでしょうか。
専門家は可能性を次のように推測します。
ITジャーナリスト・三上洋さん：
販売サイトがショッピングサイトをだましている。決済金額を盗み取るような形で逃げてしまうというパターンが考えられます。被害を受けているのは大手のショッピングサイトですね。
売買を仲介しているネットショップが販売元に入金した売り上げより安い商品を送ることで、差額分をもうけようとしている可能性があるといいます。
そのうえで、間違った商品が届いた場合は、仲介しているショッピングサイトに問い合わせて返金してもらうことが一番だということです。