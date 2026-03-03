2026年3月12日、九州新幹線全線開業および山陽・九州新幹線直通運転から15周年という大きな節目を迎えます。これを祝し、JR九州とJR西日本は鹿児島県内全域を舞台にした観光キャンペーン「感動！ふたたび！ かごんまーベラス」を開催します。地元で絶大な人気を誇る雑貨店「カゴマニア」のシュールなコラボビジュアルが目を引く本企画は、豪華賞品が当たる重ね押しスタンプラリーやJRキューポが当たるキャンペーン、さらに博多駅でのマルシェなど、鹿児島へ向かいたくなる企画が盛りだくさん。本記事では、ご当地感あふれるメインビジュアルの魅力や旅の計画に役立つイベント詳細を解説します。

九州新幹線15周年！「かごんまーベラス」キャンペーン開催

かごんまーベラスとは？

2026年3月12日に九州新幹線全線開業15周年、および山陽・九州新幹線直通運転15周年を迎えるにあたり、JR九州とJR西日本は合同で鹿児島観光キャンペーンを実施します。

キャンペーン名称は「感動！ふたたび！ かごんまーベラス」。鹿児島を意味する方言「かごんま」と、「素晴らしい・驚き」を意味する「マーベラス（marvelous）」を掛け合わせたユニークなタイトルです。15年ぶりに訪れる人も、何度も訪れたことのある人も、すべての人に鹿児島県の観光素材の素晴らしさを改めて感じてほしいという思いが込められています。

キャンペーン実施概要

・開催期間：2026年3月12日(木)〜6月30日(火)

・実施体制：JR九州、JR西日本

・協力：鹿児島県・公益社団法人鹿児島県観光連盟

雑貨店「カゴマニア」とコラボ！シュールな魅力が爆発

オリジナルの鹿児島グッズ専門店「カゴマニア」

今回のキャンペーンで真っ先に目を引くのが、ユーモアあふれるメインビジュアルや各種グッズのデザインです。これは鹿児島市内にある人気のローカル雑貨店「カゴマニア」の協力によるもの。

「カゴマニア」は、鹿児島の文化や偉人、方言をシュールなイラストで表現し、若者や国内外の観光客から熱い支持を集めているオリジナルグッズ専門店です。今回のキャンペーンでは、スタンプラリーの台紙や達成賞品として、この「カゴマニア」デザインのステッカーやグッズセットが用意されています。鉄道キャンペーンのノベルティといえば車両のイラストや写真が定番ですが、あえて地元密着型のクセの強い（そして愛らしい）キャラクターを採用した点に、JR九州・JR西日本の「鹿児島のディープな魅力を伝えたい」という本気がうかがえます。

「かごんまーベラスフリーきっぷ」発売中

「かごんまーベラスフリーきっぷ」対象エリア

キャンペーンの開催に合わせて、鹿児島県内をおトクに巡ることができる「かごんまーベラスフリーきっぷ」を発売中です。大人3,500円・子ども1,500円で、鹿児島本線：川内〜鹿児島 (在来線のみ)・日豊本線：霧島神宮〜鹿児島・指宿枕崎線：鹿児島中央〜枕崎のフリー区間内が、特急列車の普通車自由席も含めて乗り放題とります。利用期間は2026年3月12日(木)〜6月30日(火)の連続する2日間。「JR九州インターネット列車予約」での限定発売となっています。

重ね押しスタンプラリーやポイント還元など企画が目白押し

キャンペーン期間中は、現地で楽しめるイベントやおトクな還元企画が多数用意されています。

4エリアを巡る「重ね押しスタンプラリー」

「重ね押しスタンプラリー」達成賞品

注目は「重ね押しスタンプラリー」です。「鹿児島」「指宿・枕崎」「霧島」「出水・川内」の4エリアに設置されたスタンプを重ねて押していくことで、各エリアならではのオリジナルデザインが完成します。

1エリア完成でオリジナルデザインステッカー（エリア別 全4種）がもらえるほか、全4エリアをコンプリートして応募すると、抽選で10名に「800系ラベル マルス津貫 ウイスキー」、30名に「カゴマニア グッズセット」が当たります。

ネット予約限定！JRキューポプレゼントキャンペーン

新幹線を利用して鹿児島へ向かう人向けに「かごんまーベラス×JRキューポ」プレゼントキャンペーンも実施します。新水俣駅以北の九州新幹線各駅から出水・川内・鹿児島中央駅着の列車をJR九州インターネット列車予約で利用すると、抽選で1,000名にJRキューポ1,500ポイントをプレゼント（要エントリー）。

さらに、予約時にJR九州Web会員に新規会員登録した人の中から、抽選で150名に1,000ポイントが当たるチャンスも用意されています。

博多駅マルシェやJR九州ウォーキング連動企画も

博多駅在来線中央改札口前スペースでは、鹿児島県の特産品や旬の味覚を集めた「かごんまーベラスマルシェ」を開催予定です。また、3月7日(土)からスタートする「駅長おすすめのJR九州ウォーキング2026春編」では、鹿児島県内のコースに参加するとチェックインとなる連動企画も実施します。

現地での移動には、同時発売される乗り放題きっぷなどの活用がおすすめ↓↓↓

九州新幹線が開業して15年。 2026年の春は、ただ乗るだけではない「マーベラス（驚き）」な再発見が鹿児島で待っています。人気の限定グッズやポイント還元を賢く利用して、あなただけの「かごんま」の魅力を探しに出かけてみませんか。

（画像：JR九州・JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）