佐藤龍、大関、名和田…今節はロス世代が続々初先発!! 中島洋&嶋本は初出場、岡山FW高橋旺良もプロデビュー:百年構想L第4節出場リスト
2月27日から3月1日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグでは、2005年以降に生まれたロサンゼルス五輪世代の選手41人がピッチに立った。FC東京のMF佐藤龍之介(19)、川崎フロンターレのMF大関友翔(21)、ガンバ大阪のMF名和田我空(20)ら世代別W杯出場経験を持つ選手たちが今季初先発を飾った。
ヴィッセル神戸で前節デビューした192cmの長身DF山田海斗(19)も初先発を果たし、チームの完封勝利に大きく貢献。東京ヴェルディの185cmの大型FW白井亮丞(20)は初アシストを記録し、AFC U23アジア杯優勝メンバーの湘南ベルマーレのMF石橋瀬凪(19)も今季初出場でアシストを記録した。
さらに昨季途中に東海学園大から加入したファジアーノ岡山のFW高橋旺良(20)が終了間際にプロデビューし、短い時間ながら存在感を発揮。サンフレッチェ広島のMF中島洋太朗(19)、清水エスパルスのMF嶋本悠大(19)も今季初出場を果たしている。
▼J1百年構想リーグEAST
2/27 FC町田ゼルビア 2-1 ジェフユナイテッド千葉
MF姫野誠(17、千葉=千葉U-18/2種) ▲24
2/28 横浜F・マリノス 3-2 東京ヴェルディ
MF仲山獅恩(18、東京V=東京Vユース) ▲22
MF山本丈偉(19、東京V=東京Vユース) SUB
FW白井亮丞(20、東京V=東京Vユース) ▲34 1A
2/28 浦和レッズ 2-3 鹿島アントラーズ
MF早川隼平(20、浦和=浦和ユース) SUB
DF松本遥翔(19、鹿島=鹿島ユース) SUB
2/28 FC東京 0-2 柏レイソル
MF佐藤龍之介(19、FC東京=FC東京U-18) ▽74
FW尾谷ディヴァインチネドゥ(18、FC東京=FC東京U-18) SUB
3/1 川崎フロンターレ 2-2(PK4-2) 水戸ホーリーホック
MF大関友翔(21、川崎F=川崎F U-18) ▽89
MF山下翔大(18、水戸=名古屋高) SUB
▼J1百年構想リーグWEST
2.27 ヴィッセル神戸 2-1 アビスパ福岡
DF山田海斗(19、神戸=神戸U-18) ◎90
MF濱崎健斗(18、神戸=神戸U-18) ▲45
FW道脇豊(19、福岡=熊本ユース) SUB
2/28 サンフレッチェ広島 1-2 京都サンガF.C.
MF中島洋太朗(19、広島=広島ユース) ▲11
2/28 ガンバ大阪 2-2(PK5-4) 清水エスパルス
MF名和田我空(19、G大阪=神村学園高) ▽45
GK荒木琉偉(18、G大阪=G大阪ユース) SUB
MF嶋本悠大(19、清水=大津高) ▲1
FW郡司璃来(20、清水=市立船橋高) SUB
2/28 V・ファーレン長崎 1-0 セレッソ大阪
DF田所莉旺(19、長崎=帝京高) SUB
MF横山夢樹(20、C大阪=帝京高) ▲33
MF石渡ネルソン(20、C大阪=C大阪U-18) ▲19
3/1 ファジアーノ岡山 1-1(PK5-4) 名古屋グランパス
FW高橋旺良(20、岡山=東海学園大) ▲1
MF森壮一朗(18、名古屋=名古屋U-18) ▽64
GKピサノアレックス幸冬堀尾(20、名古屋=名古屋U-18) SUB
FW杉浦駿吾(19、名古屋=名古屋U-18) ▲6
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
2/28 ベガルタ仙台 0-0(PK5-4) ヴァンラーレ八戸
MF南創太(19、仙台=日章学園高) ▽67
MF杉山耀建(22、仙台=中央大) ◎90
FW古屋歩夢(18、仙台=仙台ユース) ▲23 PK×
2/28 栃木シティ 1-3 湘南ベルマーレ
MF石橋瀬凪(19、湘南=神戸弘陵高) ▽67 1A
FW石井久継(20、湘南=湘南U-15) ▲23
2/28 ザスパ群馬 3-2 ブラウブリッツ秋田
DF中野力瑠(20、群馬=桐生一高) ▲3
3/1 栃木SC 4-0 横浜FC
MF岩崎亮佑(18、横浜FC=横浜FCユース) ▲19
3/1 SC相模原 2-1 モンテディオ山形
MF平賀大空(21、京都→山形=京都U-18/育成型期限付き移籍) ▽73
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
2/28 北海道コンサドーレ札幌 1-2 FC岐阜
なし
2/28 ヴァンフォーレ甲府 1-0 松本山雅FC
FW井上愛簾(19、広島→松本=広島ユース/育成型期限付き移籍) ▽45
2/28 AC長野パルセイロ 1-2 RB大宮アルディージャ
MF神田泰斗(17、大宮→大宮U18/2種) SUB
2/28 ジュビロ磐田 0-0(PK5-3) 福島ユナイテッドFC
MF川合徳孟(19、磐田=磐田U-18) ▽63
MF増田大空(18、磐田=流通経済大柏高) SUB
DF土屋櫂大(19、川崎F→福島=川崎F U-18/育成型期限付き移籍) ◎90
3/1 いわきFC 1-2 藤枝MYFC
MF木吹翔太(19、広島→いわき/育成型期限付き移籍=広島ユース) ▲11
DF永野修都(19、FC東京→藤枝/育成型期限付き移籍=FC東京U-18) ◎90 1A
MF芹生海翔(20、藤枝=鹿児島城西高) ▽70
FW山崎絢心(18、藤枝=富士市立高) SUB
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
2/28 カターレ富山 0-0(10-9) FC大阪
MF亀田歩夢(19、富山=流通経済大柏高) ▲33 PK◯
GK関沼海亜(20、FC大阪=健大高崎高) SUB
2/28 愛媛FC 0-1 徳島ヴォルティス
MF行友翔哉(21、愛媛=愛媛U-18) SUB
MF仙波隼太郎(16、愛媛=愛媛U-18/2種) SUB
3/1 FC今治 0-2 アルビレックス新潟
DF笹修大(19、今治=札幌大谷高) ◎90
MF梅木怜(20、今治=帝京高) ◎90
DF馬越晃(20、今治=今治U-18) SUB
GK内山翔太(19、新潟=新潟U-18) SUB
MF石山青空(20、新潟=新潟U-18) ▲9
3/1 高知ユナイテッドSC 2-0 奈良クラブ
FW長疾風(18、高知=鹿島ユース) ▲1
MF濱名元希(17、奈良=奈良U-18) ▲8
3/1 ツエーゲン金沢 1-0 カマタマーレ讃岐
DF原野楼惟(18、讃岐=讃岐U-18) ▲1
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
2/25 大分トリニータ 2-0 レイラック滋賀※延期開催
なし
2/28 ギラヴァンツ北九州 1-2 レイラック滋賀
DF木實快斗(18、C大阪→北九州/育成型期限付き移籍=C大阪U-18) ◎90
MF官澤琉汰(20、北九州=北九州U-18) SUB
MF吉原楓人(19、北九州=柏U-18) ▲1
2/28 サガン鳥栖 0-1 鹿児島ユナイテッドFC
FW鈴木大馳(19、鳥栖=鳥栖U-18) ▽61
DF北島郁哉(20、鳥栖=鳥栖U-18) SUB
FW中山桂吾(22、福岡大→鹿児島) ▽89
2/28 FC琉球 0-2 テゲバジャーロ宮崎
MF望月耕平(19、横浜FM→宮崎/育成型期限付き移籍=横浜FMユース) SUB
MF安藤陸登(19、宮崎=G大阪ユース) ▲1
3/1 レノファ山口FC 0-0(PK3-5) ガイナーレ鳥取
なし
3/1 ロアッソ熊本 3-1 大分トリニータ
なし
