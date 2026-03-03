航空自衛隊は3月3日（火）、2026年度のブルーインパルスおよび航空祭のスケジュールを公開した。

2026年度の初飛行は4月11日（土）、熊本県で開催される「熊本地震10年復興イベント」。2027年3月まで計22回の飛行が予定されている。

航空祭は5月24日（日）の美保基地（鳥取県境港市）を皮切りに、防府、千歳、小松、松島、浜松、入間、芦屋、新田原の各基地で順次開催される。全日程でブルーインパルスの展示飛行が予定されている。

小泉防衛大臣は3月3日（火）の閣議後会見で、展示飛行を通じて自衛隊の技量や訓練の成果を広く示したいと語り、パイロットのほか整備・補給・通信・気象など飛行を支える隊員にも目を向けてほしいとした。また「ぜひ足をお運びいただき、一糸乱れぬ飛行をご覧ください」と話した。

2026年4月11日（土）： 熊本地震10年復興イベント（熊本県熊本市） 2026年4月19日（日）： 中越大震災復興記念祭（新潟県小千谷市） 2026年5月24日（日）： 令和8年度美保基地航空祭（美保基地） 2026年5月31日（日）： 上富良野駐屯地創立71周年記念行事（上富良野駐屯地） 2026年6月7日（日）： 令和8年度防府航空祭～幸せます防府～（防府北基地） 2026年6月28日（日）： 輪島分屯基地開庁70周年記念行事（輪島分屯基地） 2026年7月19日（日）： 小松島港まつり2026（徳島県小松島市） 2026年7月25日（土）： 青の煌めきあおもり国スポ・障スポ炬火集火式（青森県青森市） 2026年8月1日（土）： 第103回石巻川開き祭り（宮城県石巻市） 2026年9月6日（日）： 千歳のまちの航空祭（千歳基地） 2026年9月27日（日）： 令和8年度小松基地航空祭（小松基地） 2026年10月3日（土）： 東松島秋まつり（宮城県東松島市） 2026年10月4日（日）： 令和8年度松島基地航空祭（松島基地） 2026年10月25日（日）： エアフェスタ浜松2026（浜松基地） 2026年11月3日（火）： 入間航空祭（入間基地） 2026年11月8日（日）： 岩手県政150周年記念パレード（岩手県陸前高田市） 2026年11月15日（日）： 令和8年度芦屋基地航空祭（芦屋基地） 2026年11月22日（日）： 奈良基地開庁70周年記念行事（奈良県） 2026年12月6日（日）： 航空自衛隊新田原基地エアフェスタ2026（新田原基地） 2026年12月20日（日）： 三重県誕生150周年記念事業（三重県） 2027年3月7日（日）： 東京マラソン2027（東京都） 2027年3月19日（金）： 2027年国際園芸博覧会 GREEN×EXPO2027（神奈川県横浜市）