主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月3日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 244( 110)
TOPIX先物 3月限 137( 137)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 42( 0)
日経225ミニ 3月限 4( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 156( 153)
日経225ミニ 3月限 1998( 1998)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 622( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 861( 861)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2247( 1325)
6月限 193( 147)
TOPIX先物 3月限 357( 335)
日経225ミニ 3月限 133278( 66094)
4月限 631( 295)
5月限 49( 27)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1568( 684)
6月限 227( 57)
日経225ミニ 3月限 60926( 30468)
4月限 803( 125)
5月限 32( 12)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 121( 121)
6月限 7( 7)
日経225ミニ 3月限 6991( 6991)
4月限 161( 161)
5月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 984( 984)
6月限 40( 40)
TOPIX先物 6月限 3( 3)
日経225ミニ 3月限 38008( 38008)
4月限 127( 127)
5月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
