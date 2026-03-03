　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 244(　　 110)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 137(　　 137)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　42(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　 4(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 156(　　 153)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1998(　　1998)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 622(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 861(　　 861)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2247(　　1325)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 193(　　 147)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 357(　　 335)
日経225ミニ　 　 3月限　　　133278(　 66094)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 631(　　 295)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　49(　　　27)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1568(　　 684)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 227(　　　57)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 60926(　 30468)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 803(　　 125)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　32(　　　12)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 121(　　 121)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6991(　　6991)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 161(　　 161)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 984(　　 984)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 38008(　 38008)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 127(　　 127)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース