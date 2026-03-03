　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7007(　　3413)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2444(　　1302)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3470(　　3422)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　59(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1352(　　 708)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 609(　　 491)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1679(　　 559)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5387(　　5387)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1866(　　1510)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1558(　　1414)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6042(　　5985)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 810(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1864(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3846(　　3846)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3618(　　2437)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 257(　　 189)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　78(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 3月限　　　125743(　 64329)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1278(　　 588)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　55(　　　31)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1331(　　 933)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 166(　　 100)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 65665(　 31761)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 424(　　 166)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　16(　　　12)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7931(　　7931)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 281(　　 281)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 951(　　 951)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　39(　　　39)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 40201(　 40201)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 125(　　 125)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース