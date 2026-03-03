主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月3日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7007( 3413)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 2444( 1302)
日経225ミニ 3月限 3470( 3422)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 59( 0)
TOPIX先物 3月限 1352( 708)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 609( 491)
TOPIX先物 3月限 1679( 559)
日経225ミニ 3月限 5387( 5387)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1866( 1510)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 1558( 1414)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 3月限 6042( 5985)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 810( 0)
TOPIX先物 3月限 1864( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 3846( 3846)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3618( 2437)
6月限 257( 189)
TOPIX先物 3月限 78( 0)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 3月限 125743( 64329)
4月限 1278( 588)
5月限 55( 31)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1331( 933)
6月限 166( 100)
日経225ミニ 3月限 65665( 31761)
4月限 424( 166)
5月限 16( 12)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17( 17)
日経225ミニ 3月限 7931( 7931)
4月限 281( 281)
5月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 951( 951)
6月限 39( 39)
TOPIX先物 6月限 3( 3)
日経225ミニ 3月限 40201( 40201)
4月限 125( 125)
5月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
