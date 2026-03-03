外国証券 先物取引高情報まとめ（3月3日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12808( 12788)
6月限 443( 443)
TOPIX先物 3月限 16888( 16888)
6月限 7( 7)
日経225ミニ 3月限 268107( 268107)
4月限 3253( 3253)
5月限 41( 41)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5235( 4935)
6月限 431( 131)
TOPIX先物 3月限 16060( 16060)
日経225ミニ 3月限 130076( 130076)
4月限 366( 366)
5月限 45( 45)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6( 0)
TOPIX先物 3月限 3047( 3047)
日経225ミニ 3月限 1872( 1872)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 972( 939)
TOPIX先物 3月限 5058( 4758)
日経225ミニ 3月限 4860( 4836)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1087( 1087)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 3466( 3466)
日経225ミニ 3月限 12984( 12984)
4月限 62( 62)
5月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 319( 319)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 2655( 2091)
6月限 100( 100)
日経225ミニ 3月限 1712( 1700)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5974( 5931)
6月限 500( 500)
TOPIX先物 3月限 9532( 9532)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 59553( 59553)
4月限 1988( 1988)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 489( 425)
TOPIX先物 3月限 456( 452)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 337( 337)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 451( 393)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 300( 0)
6月限 300( 0)
TOPIX先物 3月限 1098( 1098)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 32( 32)
TOPIX先物 3月限 610( 610)
日経225ミニ 3月限 736( 736)
4月限 64( 64)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
