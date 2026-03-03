　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12808(　 12788)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 443(　　 443)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16888(　 16888)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 3月限　　　268107(　268107)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3253(　　3253)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　41(　　　41)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5235(　　4935)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 431(　　 131)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16060(　 16060)
日経225ミニ　 　 3月限　　　130076(　130076)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 366(　　 366)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　45(　　　45)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 6(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3047(　　3047)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1872(　　1872)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 972(　　 939)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5058(　　4758)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4860(　　4836)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1087(　　1087)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3466(　　3466)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 12984(　 12984)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　62(　　　62)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 319(　　 319)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2655(　　2091)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　 100)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1712(　　1700)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5974(　　5931)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　 500)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9532(　　9532)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 59553(　 59553)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1988(　　1988)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 489(　　 425)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 456(　　 452)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 337(　　 337)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 451(　　 393)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 300(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1098(　　1098)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 610(　　 610)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 736(　　 736)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　64(　　　64)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース