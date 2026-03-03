外国証券 先物取引高情報まとめ（3月3日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 25703( 23070)
6月限 856( 431)
TOPIX先物 3月限 31367( 29627)
6月限 46( 46)
日経225ミニ 3月限 321440( 321440)
4月限 5115( 4115)
5月限 102( 102)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16611( 15594)
6月限 1939( 1089)
TOPIX先物 3月限 36590( 33990)
6月限 36( 36)
日経225ミニ 3月限 205715( 205715)
4月限 3992( 3992)
5月限 104( 104)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2219( 1057)
TOPIX先物 3月限 1691( 1579)
日経225ミニ 3月限 6415( 6415)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3912( 2381)
6月限 205( 80)
TOPIX先物 3月限 13547( 7625)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 7760( 7580)
4月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4054( 3328)
6月限 599( 349)
TOPIX先物 3月限 8810( 6184)
6月限 186( 0)
日経225ミニ 3月限 11207( 11207)
4月限 105( 105)
5月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2575( 2403)
6月限 17( 17)
TOPIX先物 3月限 7668( 7250)
日経225ミニ 3月限 11733( 11676)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11801( 11544)
6月限 745( 745)
TOPIX先物 3月限 17240( 16885)
6月限 7( 7)
日経225ミニ 3月限 89440( 89440)
4月限 3500( 3500)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1991( 788)
6月限 102( 2)
TOPIX先物 3月限 715( 715)
6月限 9( 9)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1138( 0)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 3651( 780)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 430( 430)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 627( 620)
6月限 27( 27)
TOPIX先物 3月限 1532( 1532)
日経225ミニ 4月限 102( 102)
5月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
