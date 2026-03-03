　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 25703(　 23070)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 856(　　 431)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 31367(　 29627)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　46(　　　46)
日経225ミニ　 　 3月限　　　321440(　321440)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5115(　　4115)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 102(　　 102)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 16611(　 15594)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1939(　　1089)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 36590(　 33990)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 3月限　　　205715(　205715)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3992(　　3992)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 104(　　 104)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2219(　　1057)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1691(　　1579)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6415(　　6415)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3912(　　2381)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 205(　　　80)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13547(　　7625)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7760(　　7580)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4054(　　3328)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 599(　　 349)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8810(　　6184)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 186(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 11207(　 11207)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 105(　　 105)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2575(　　2403)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7668(　　7250)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 11733(　 11676)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11801(　 11544)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 745(　　 745)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17240(　 16885)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 89440(　 89440)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3500(　　3500)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1991(　　 788)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 102(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 715(　　 715)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1138(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3651(　　 780)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 430(　　 430)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 627(　　 620)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1532(　　1532)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース