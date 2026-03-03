「日経225オプション」3月限プット手口情報（3日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
BNPパリバ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 9( 9)
SBI証券 11( 7)
マネックス証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯5万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 118( 118)
モルガンMUFG証券 41( 41)
楽天証券 46( 38)
SBI証券 51( 25)
BNPパリバ証券 24( 24)
マネックス証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 13( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
