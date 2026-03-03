「日経225オプション」3月限プット手口情報（3日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 5( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
ゴールドマン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 289( 289)
BNPパリバ証券 267( 67)
ゴールドマン証券 50( 50)
SBI証券 48( 36)
SMBC日興証券 25( 25)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 13( 13)
広田証券 12( 12)
東海東京証券 10( 10)
楽天証券 12( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
ゴールドマン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 643( 643)
モルガンMUFG証券 182( 182)
シティグループ証券 114( 114)
BNPパリバ証券 614( 114)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
SBI証券 59( 35)
三菱UFJeスマート 26( 26)
松井証券 24( 24)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 313( 13)
みずほ証券 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
ゴールドマン証券 9( 9)
楽天証券 16( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
