「日経225オプション」3月限コール手口情報（3日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 11( 5)
岩井コスモ証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
