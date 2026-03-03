　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万7000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　24(　　24)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)


◯5万6500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万6250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万6000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　63(　　63)
ソシエテジェネラル証券　　　　　59(　　59)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース