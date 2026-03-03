「日経225オプション」3月限コール手口情報（3日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 27( 27)
ABNクリアリン証券 24( 24)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 111( 111)
SBI証券 45( 29)
BNPパリバ証券 20( 20)
ビーオブエー証券 11( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
SBI証券 29( 15)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 9( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 27( 27)
ABNクリアリン証券 24( 24)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 111( 111)
SBI証券 45( 29)
BNPパリバ証券 20( 20)
ビーオブエー証券 11( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
SBI証券 29( 15)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 9( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース