これからの気象情報です。

4日(水)もスッキリしない空模様が続いて、空気がヒンヤリとしそうです。



◆予想降雪量［3日(火)夜～4日(水)朝にかけて・最大］

上・中・下越の山沿いで5cmの雪が予想されています。



◆その後の予想降雪量［4日(水)朝～夕方にかけて・最大］

その後も、山沿いで最大5cmの雪が降るところがあるでしょう。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡に強風注意報、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。



◆4日(水)の天気

各地で冷たい雨が降ったりやんだりで、山沿いでは雪になるところがあるでしょう。とくに夕方にかけては局地的にカミナリを伴い、降り方が強まるところがありそうです。



◆4日(水)の予想気温

朝の最低気温は-1～5℃の予想で、今朝と同じくらいかやや高いでしょう。

日中の最高気温は、広く8℃前後の予想です。山沿いを中心に今日よりも寒さが増すところがありそうです。



◆風と波

4日(水)は、下越と佐渡で風がやや強く吹く時間があるでしょう。

波は午後ほど高く、上越と中越でのち2m、下越と佐渡でのち2.5mの予想でうねりをともなうところがありそうです。



◆週間予報

5日(木)も、午前を中心に冷たい雨が降るでしょう。

6日(金)は広く晴れ間が出ますが、7日(土)以降は天気がぐずつきそうです。



とくに、8日(日)と9日(月)は山沿いを中心に雪が降り、平地でも雪になるところがあるでしょう。