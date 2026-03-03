投資にハマる水谷隼、FXで爆益！「約3ヶ月前に買ったトルコリラ」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が3日、自身のXを更新。株で大きな含み損を出していたが、FXで大きな含み益を出したことを報告した。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株＆FX一覧
先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有し、マイナス866万4259円（−15.13％）の含み損を報告していた水谷だが、今回は「約3ヶ月前に買ったトルコリラ含み益100万突破した」と喜び。
投稿したスクショでは、プラス100万5000円の含み益を見ることができ「元手150万だから約67%のパフォーマンス 買った時はほぼ否定的な意見だったけど意外と良いのか？」と投資を振り返った。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
