「ヴィーナスシリーズ 酒処京都新京極スタンド杯」（３日、びわこ）

久しぶりに来田衣織（２９）＝兵庫・１２１期・Ｂ１＝に会って驚いた。体重が４６キロ！。出走表を２度見、３度見してしまった。以前は５４キロ前後で走っていたはずだが、今はこの体重。減量のこと聞くと「去年の１２月に師匠（元ボートレーサーの魚谷智之）とライブに行って話した時に本気で体重を落とそうと思ったし、本気でＡ１を目指そうと思って減量に取り組みました」と過酷な減量への挑戦が始まった。

まず、最初に取り組んだのが、付いていた筋肉と脂肪を落とすこと。今までは止まることを知らないのではないかと思うほど、動いていた来田だったが「ずっと横になって動かないで筋肉を落としました。動かないとおなかもすかないので、胃袋も小さくなって小食になりました。そこから体重が落ちるとインナーを鍛えて減量できました」と数カ月で成功。レーサーとして将来を考え、本気になって取り組んだ成果が今の体につながった。

「体重が減ると全然違いますね。今まで重たいときはミスをしたら終わりだったけど、ミスなのにミスでなくなる。ペラもゾーンが広くなった気がする。あとはメンタル面ですね。今までは体重のせいでメンタルもきつかったけど、減ってからは思う通りに行けるようになった。いいことだらけです」と表情も変わった印象だ。

「ここからです」と新たなボートレーサーの始まり。元々攻撃力が武器の来田。今年は楽しみな１年となりそうだ。

初日は３、９Ｒの２回走り。前半３Ｒは３号艇で５着だったが、後半９Ｒでは５コースからコンマ０９のトップスタートを決めて豪快なまくりで１着。万舟券を演出した。