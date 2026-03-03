タレントの若槻千夏が3月2日、Instagramを更新。日曜日に1人でディズニーランドを楽しんだことを報告し、ファンからは驚きの声があがっている。

若槻は《ミッキーが優しくて沁みる #写真撮りたい時だけ呼ばれる親 #日曜日の1人Disneyはなかなか目立つ》と投稿。ミッキーマウスとのツーショットや、ミニーマウスグッズをつけたバッグなどの写真を添えた。

コメント欄には、ファンから

《ひとりでディズニー行けるの凄い》

といった驚きの声や

《ミッキーマウスと千夏さんの2ショット最高!》

《千夏ちゃんと言ったらディズニーですね お写真沢山拝見できてワクワクも伝わって来ました》

など、賛同の声が寄せられている。

芸能記者が言う。

「若槻さんは、芸能界のなかでもディズニー愛好家としてよく知られています。Instagramにも、ディズニーランドで撮影したショットや、ディズニー関連グッズを頻繁にアップしています。2024年7月に放送された『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した際には、番組収録前にもディズニーランドに行くほどで『ディズニーランドでは、全体力使っている』など、その偏愛ぶりを明かしていました」

若槻は17歳のとき、東京・渋谷でスカウトされデビュー。グラビアアイドルとして人気を博した。現在はバラエティ番組を中心に活躍している。私生活では2012年1月、一般男性と結婚し、同年6月に長女、2017年4月に長男を出産。2024年8月末に、デビューから23年間所属していた事務所を退所し、独立した。

2025年6月には、“ほぼ1人”でディズニーランドを楽しんだ様子をInstagramに投稿したことが話題になった。

「中学生の娘さんと友だちに別行動を提案されたため、1人でディズニーランドをまわり、ミニーマウスとのツーショットやアトラクションを楽しむ写真などをInstagramで披露していました。この投稿にはファンから《私も娘と別行動したことあるよ ひとりDisney アリだよねー》《私もパーク内、子供と別行動する事がありますが 1人でも楽しめます》などと、賛同する声が寄せられていました。若槻さんはこのとき、“1人Disney”の楽しみ方を10個あげていました」（同前）

長女は4月から中学2年生となり、さらに親離れが進む年ごろ。若槻の“1人Disney”はますます増えるのかもしれない。