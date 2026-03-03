能登復興の象徴へ。今年5月に能登での放鳥が予定されている国の特別天然記念物「トキ」。3日から野生復帰に向けた訓練が始まりました。



ことし5月下旬、本州では初めてとなる能登での放鳥が予定されているトキ。



餌を探すことや空を飛ぶこと、また、群れでの生活といった野生への復帰に向けた訓練が、3日から新潟県の佐渡市で始まりました。



能登で放たれる20羽のうち、3羽はいずれも1歳のメスの個体で、 いしかわ動物園で生まれたものです。

いしかわ動物園・堂前 弘志 さん：

「懐かしい思いでいっぱいです。自分たちの手塩にかけた個体ですので、元気に能登に来て、大空を舞ってほしいと思います」



また、この日の健康診断の結果、放鳥の候補に挙げれられた20匹のトキのうち、体重が少ない2羽は、別のケージで過ごすことが決まりました。



ただ、この2羽も、食事が確認でき次第、訓練に加わります。



いしかわ動物園・堂前 弘志 さん：

「佐渡に来て飛んでいるトキを見るのですが、本当にきれいです。ああいう風景を、能登の人や石川の人に見ていただきたい」



20羽のトキは、3か月の訓練期間を佐渡市で過ごし、5月31日に羽咋市の邑知潟周辺で放たれる予定です。

