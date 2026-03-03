ほしのあき、48歳の近影が美しすぎ！ “抜群のプロポーション”にネット衝撃 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「顔も身体もスッキリ」と、マッサージ後の姿を披露。「スッピンだと眉尻が細いからから眉アートしようかな。。」ともつづった。ファンからは「眉毛綺麗すぎです」「スゴイ」「可愛すぎ」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「顔も身体もスッキリ」と、マッサージ後の姿を披露。「スッピンだと眉尻が細いからから眉アートしようかな。。」ともつづった。ファンからは「眉毛綺麗すぎです」「スゴイ」「可愛すぎ」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）