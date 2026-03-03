3月に入り卒業シーズンを迎えています。3日も石川県内各地の高校で卒業式が行われました。



金沢商業高校では、3年生266名が門出の日を迎えました。



保護者らが見守る中、一人ずつ名前を呼ばれた卒業生。



卒業生代表・端浦 惺奈 さん：

「温かいみんなと出会えたことは、私にとって何よりもいとおしく大切な宝物です。いつか成長した姿で再会できる日を楽しみに、それぞれの未来を力強く切り開いていきましょう」

式の後、最後のホームルーム。卒業生たちはクラスメイトとの別れを惜しんでいました。



卒業生は：

「高校での一番の思い出は、やっぱり修学旅行ですね。思い出を出し始めたらきりがないんですけど、本当にとても楽しい4日間でした」

「3年間一緒に過ごした仲間とお別れするのはさみしいけれど、次の進路に向けてまた、自分の夢を叶えられるように頑張ろうと思っています」



また、卒業の日に合わせて東金沢駅では…



「おめでとうございます」「ありがとうございます」

電車通学の卒業生たちに、“旅立ちを祝う花”として定着した、石川県オリジナルのフリージア「エアリーフローラ」が手渡されました。



一方、輪島高校でも、地震や豪雨を乗り越えた3年生72人が、旅立ちの日を迎えました。



校長の式辞は…



平野校長が、倒壊した自宅から見つけたというギターで、生徒たちに思いを届けました。

卒業生代表・齊藤 大翔 さん：

「高校生活で培った多くの経験を生かし、苦しいことにも何度でも挑戦し、輪島を、日本を、世界を、笑顔にできる人になることをここに誓い、答辞といたします」



卒業証書は式の後のホームルームで、担任の先生から一人ずつ、直接受け取りました。



卒業生は：

「地震とかあったけど、すごい濃い3年間で、めっちゃ成長できたと思います」

「自分に責任持って、周りを助けられるような大人になりたいです」



コロナ禍に地震、多くの困難とともに歩んだ3年間を経て、卒業生たちは新たな一歩を踏み出します。

