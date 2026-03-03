「176cmの女の子に見下ろされたい人いる？」元アイドル22歳の“抜群プロポーション”にネット騒然
コスプレイヤーの緑川希星が3日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
そんな彼女が「176cmの女の子に見下ろされたい人いる？」と投稿したのは鏡越しの自撮り。タイトな灰色の長袖Tシャツに、デニムのミニスカート姿で魅せた。ファンからは「可愛すぎる」「本当に素晴らしい」「天女」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
