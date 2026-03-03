ONE OK ROCKの熱狂ライブが映画化、4.17公開！ 予告＆ビジュアル解禁
ONE OK ROCKが昨年8月に横浜で行ったライブを映画化した『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』が、4月17日の日本を皮切りに順次全世界で公開されることが決まった。併せて、予告編とメインビジュアルが解禁となった。
【動画】熱気、フルスロットル！ 『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』予告
本作は、ONE OK ROCKの結成20周年イヤーに世界中を駆け巡ったツアーの日本公演として、2025年8月31日に開催された横浜・日産スタジアムでの伝説のステージを映画化。2Dの通常上映に加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXといった多彩なフォーマットで上映される。
予告編では「Dystopia」「Delusion：All」「Make It Out Alive」と怒濤（どとう）のライブシーンが続き、ステージから放たれるごう音や飛び交う無数のレーザー、夜空を彩る花火といった規格外の演出に対し、割れんばかりの歓声と大合唱、全身を揺らすジャンプで全力のアンサーを返す7万人のオーディエンスの姿が映し出される。終盤では「The Pilot ᐸ／3」の壮大なサウンドスケープが広がり、劇場での熱狂的なライブ体験への期待を最高潮に高める仕上がりとなっている。
メインビジュアルは、スタジアムの熱気とスモークの渦の中、天に向けて力強く拳を突き上げるTakaの巨大なシルエットが圧倒的な存在感を放つデザイン。その足元には、熱狂のステージに立つ、ギターのToru、ベースのRyota、ドラムのTomoyaの姿が浮かび上がり、バンドが放つ強烈なエネルギーと、これから始まる伝説のライブへの確かな予感を感じさせるビジュアルに仕上がっている。
映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』4月17日より順次全世界公開。
