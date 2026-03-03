“愛され憧れボディ”人気インフルエンサー美女 「秘密の逃避行」グラビア！
人気インフルエンサーのちーまきが、発売中の「週刊SPA！」（扶桑社）10日号の表紙と「美女地図」のコーナーに登場した。
【写真】大人気グラドル・山田かなにグラビア次世代スターも 「週刊SPA！」最新号より
■ 表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜：ちーまき
愛される憧れボディ。「週刊SPA!」で雑誌初表紙を飾ったちーまきが表紙＆巻頭グラビアにカムバック！ 「秘密の逃避行」をテーマに沖縄へ。大人になったちーまきが“開放”する。
■グラビアン魂：山田かな
グラドルに限らず、人の魅力を示す言葉に「雰囲気」というものがある。
大人っぽい、色っぽい、艶っぽいなどと言い換えられるが、今回登場する山田かなも、まさに雰囲気のあるタイプ。そんな彼女の魅力について語っていたグラビアンたちだったが、なぜか気づけば2人は「恋敵」という設定に……。
■美女検索：桜井もも（メイビーME）
桃肌のド迫力ボディ。グラビア界を担う次世代スターを発掘していく美女検索。現役アイドルでセクシーさの追求にも余念がない桜井ももが妖艶に輝く！
