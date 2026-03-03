“奇跡の40代”皆藤愛子、オフショルのキュートな肩出しショットに反響
フリーアナウンサーの皆藤愛子が2日にInstagramを更新し、オフショルダーの衣装を着用してキュートな笑顔を浮かべるショットを公開した。
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、レアなミニスカ美脚姿に釘づけ！ 私服パンツスタイルのギャップも素敵
皆藤はこの日、「❤︎」とハートマークをつけて、水辺に佇むショットを公開している。着用しているのは、エメラルドグリーンのかわいらしいオフショルのトップスだ。
少し季節を先取りした涼し気なコーデには、コメント欄に「春っぽくていいじゃない」「愛ちゃん なんと夏先取りですね」といった声のほか、「素敵な笑顔が愛おしく、いつまでも可愛いらしくて大好きです」「愛ちゃん今日も可愛い」といった称賛も寄せられている。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍中。
引用：「皆藤愛子」インスタグラム（@aiko_kaito_official）
