劇場版『名探偵コナン』最新作はコナン史上最大規模の526館で公開 PV＆描き下ろしビジュアル解禁
劇場版『名探偵コナン』シリーズ最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』が、IMAX（R）、プレミアムラージフォーマットのMX4D、4DX、Dolby Cinemaで同時公開されることが決定。コナン史上最大規模の合計526館で公開される。
【動画】ド派手なアクションシーンが満載！ 『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』限界突破PV
劇場版29作目となる今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ“エンジェル”のお披露目が行われる。一方、都内では、“黒いバイク”（ルシファー）が再び暴走し…。
本情報の解禁に合わせ、IMAX限定ポスタービジュアルが公開された。火花を散らしながら疾走する白バイを操る千速。「振り落とされるなよ？」というコピーの通り、千速の背にはコナンの姿がある。さらには危機に陥る蘭の姿も垣間見え、スリル満点なビジュアルになっている。
加えて、4D限界突破（リミットブレイク）上映ポスタービジュアルも解禁。4D上映ならではの圧倒的な臨場感をさらに加速させた“限界突破”な体験を想起させるビジュアルに仕上がった。
また、ド派手なアクションシーンを凝縮した限界突破PVも公開。「しっかりつかまっていろ！ 少年！」という千速のフレーズを皮切りに、疾走する白バイ、大規模な爆破、エンジェルとルシファーによって繰り広げられる激烈なバイクチェイスなど、ラージフォーマットで観た際の迫力を想起させるシーンが盛り込まれたPVだ。
さらに、コナンや最新作のメインキャラクターである千速、本作での活躍が期待される横溝重悟、世良真純らを含む全9体の特別描き下ろしビジュアルも解禁となった。舞台となる横浜の空と海を思わせるターコイズブルーを基調とし、“エンジェル”のシンボルともいえる羽のモチーフをアクセントに取り入れた、爽やかかつスタイリッシュなコーディネートとなっている。
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、4月10日公開。
