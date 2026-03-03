irienchy、メジャー1stアルバム『UNiQUE』明日配信スタート。リリース記念YouTubeライブ実施＆新アーティスト写真公開も
irienchyが、メジャー1stアルバム『UNiQUE』のリリース当日である明日20時よりリリース記念YouTubeライブの実施することを発表した。あわせて、新アーティスト写真も公開された。
また、本日までとなるPre-Add / Pre-Saveキャンペーンではここでしか手に入らないメンバーが写った「irienchyオリジナル壁紙」をプレゼント中だ。さらに、リリース後の明日からはライブラリ追加キャンペーンを実施。こちらではジャケ写壁紙をプレゼントされるので、ぜひチェックしていただきたい。
なおirienchyは、3月5日より福岡・愛知・大阪・東京の4都市を回る＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞がスタートする。ツアー会場でアルバム『UNiQUE』をライブラリ追加すると、会場限定スペシャルステッカーがプレゼントされる。
◾️メジャー1stアルバム『UNiQUE』
2026年3月4日（水）リリース
▼収録楽曲
1.人生微学
2.ココロノコエ
3.隣の世界は誰のもの
4.飛行船
5.サイダー
6.青春ごっこ
7.夕茜
8.カミナリ
9.モーマンタイ
10.Te&Te
11.Echoes
◾️＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞
2026年
3月5日（木）福岡 LIVE HOUSE OP’s ゲスト： no more / tight le fool
OPEN18:30 START19:00
4月10日（金）愛知 ell.SIZE
OPEN18:30 START19:00
4月11日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN ゲスト：後日発表
OPEN18:30 START19:00
5月2日（土）東京 Shibuya Milkyway ゲスト：後日発表
OPEN18:30 START19:00
詳細：https://www.irienchy.com/live
チケット受付期間：〜各地公演前日23:59
※本受付は先着となります
※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます
