大阪市立自然史博物館は、３月１４日から６月１４日まで、特別展「鳥 〜ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統〜」を開催する。

ゲノム解析による研究で明らかになった最新の系統分類をもとに、鳥類に特有な体の構造や生態を紹介しながら、鳥たちの多様な進化を解説。また、「大阪湾岸、鳥たちの生活の場であり続けるために」と題した大阪展限定の展示も行う。渡り鳥の重要な中継地であり水鳥の貴重な繁殖地である大阪湾で、鳥たちが命を繋ぐこの地の現状と行方を解説する。大人から子どもまで、鳥のすべてを楽しく学ベる展覧会となっている。

国立科学博物館の「現生鳥類研究者」と「古生物研究者」が連携し、鳥類の大展覧会を作りあげた。古今東西の身近な鳥から、珍しい鳥、絶滅してしまった鳥、かわいすぎる鳥、個性的な鳥…、多種多様な世界中の鳥たち４００点以上の標本を集めた圧倒的なボリュームで展示を構成。鳥マニアはもちろんのこと、鳥にあまり詳しくない方たちにも、鳥の魅力が伝わること間違いなしの展覧会だ。４００種以上の鳥を観察したことがあれば、バードウォッチャーのなかでもかなりの経験者といわれる中、一生分を超える標本点数が集結する。