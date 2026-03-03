白髪染めより、断然コッチかも！！ 楽なのにシャレる♡【白髪ぼかしヘア】

白髪が気になりはじめたら、デザインカラーを積極的に楽しめるチャンス！ 染毛力の高い白髪染めで単色に染め上げる方法もあるけれど、よりナチュラルにカバーできるカラーリングがあります。それが、細いハイライトで白髪の仲間を作り、デザインの一部として白髪を活かすアレンジ。ありのままの状態を前向きに捉えて、自分らしい色を育ててみませんか？

初めてにうれしい控えめアレンジ

オフィスや春のセレモニーにもふさわしい、落ち着いたトーンのグレージュ。白髪をおしゃれに楽しむ方法を提案をしている@yuuna__iwamaさんが、白髪率50%の状態をベースに施術したスタイルです。ハイライトの細さに加え、控えめなコントラストでナチュラルに仕上げています。さりげなく陰影がついて立体的に映るため、レイヤーで動きをつけたボブとも相性抜群。ふわっと空気をまとった質感で、春らしさも演出できそう。

伸びても気になりにくい地毛風カラー

白髪がまばらにある程度なら、地毛に近い明度を選んで、根元が目立たないように工夫してみて。画像では、ベースをダークグレージュに染めていますが、もちろん地毛のままでもOK。ダメージを抑えながら、白髪をオシャレに活かせます。

まとめ髪も一気に華やぐ

家事や仕事の間、まとめ髪で過ごす人にもハイライトはピッタリ。全体に入れるだけで、明るい部分が浮き上がった印象になり、表面がのっぺり見えるのを避けられます。実際にトライした@acco.mamaさんも、「白髪気になるひとに激しくオススメ」と絶賛。軽く毛束を引き出すと、さらにこなれ感がアップします。

コントラストでメリハリON

デザイン性をしっかり楽しみたいなら、ベースを暗くしてコントラストをつけるのがベター。極細でも、ハイライトの存在感が引き立ちます。担当した@dimo_and_kazumaさんいわく、「派手すぎない、でも筋感は欲しい」という場合に向いているとのこと。海外テイストに寄せたい人にもマッチしそうです。

writer：Nae.S