２月２７日に芸能事務所・ＮＲＣ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮへの所属を報告した元ＡＫＢ４８・ＳＫＥ４８の佐藤すみれがＳＮＳを更新。夫でプロレスラーの愛鷹亮も同じ事務所に所属することを報告した。

３日にインスタグラムで「先日の発表ではあたたかいメッセージありがとうございました」と始め、「ファンの皆さま、びっくりさせてごめんなさい。それでも、おかえり！と言ってくれてありがとう！！」と感謝を述べた。

続けて「私からもう一つお知らせです。今回の事務所所属は、夫婦で決断をしました！」と切り出し、「全く別世界で闘ってきた私たちですが、アイドルはアスリートでもありアスリートはアイドルでもあることを知りました。これからの活動はここにヒントがあると思っています。二人合わせた根性は誰にも負けません 私たちにしかできない表現をしていきます！」と力強く宣言し、愛鷹との２ショットをアップした。

最後に「これから良い報告ができるよう頑張りますので、応援していただけたら嬉しいです」と締めた。

この投稿には「これは最強のタッグですね！！」「応援してます」「めっっっちゃ綺麗」「夫婦で頑張る姿素敵」などの声が寄せられている。

佐藤は２０１７年にグループを卒業し、２０年１２月にプロレスラーの愛鷹亮と結婚。２１年６月２４日に第１子女児を出産している。