ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。

それを記念し、特別な一年の開幕を祝う「25周年 Discover U!!! スペシャル セレモニー」が開催されました。

イベントには、スペシャルゲストとして仲里依紗さん、千葉雄大さん、森崎ウィンさん、永尾柚乃さんが登場！

パークの仲間たちと一緒に「超Discover U!!! タイム」で熱狂したセレモニーの様子をレポートします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年 Discover U!!! スペシャル セレモニー」

開催日：2026年3月3日（火）

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハリウッド・エリア ハリウッド大通り

スペシャルゲスト：仲里依紗さん、千葉雄大さん、森崎ウィンさん、永尾柚乃さん

出演キャラクター：エルモ、ハローキティ、スヌーピー、ミニオン、ウッディー・ウッドペッカー、グンター、ポケモントレーナーズ、ピカチュウ、マリオの仲間たち

25周年テーマ“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のもと、想像を超えた“知らないジブン”に出会う特別な一年をお届けするユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

その幕開けを宣言する「25周年 Discover U!!! スペシャル セレモニー」が開催されました。

イベントの最初には綾小路麗華、

ディーコン、

ビートルジュースが登場し、

ダンスレクチャーをして会場を盛り上げました☆

続いてエルモ、

グンター、

マリオカートの仲間たち、

ピカチュウとポケモントレーナーたち、

ウッディー・ウッドペッカー、

ミニオン、

ハローキティ、

スヌーピー、

MCコンビも登場☆

パーク大好き！スペシャルゲストが登場

MCの掛け声とともに、25周年パレードのキャラクターやダンサーたちが華やかに登場。

続いて、パークが大好きなスペシャルゲストの仲里依紗さん、千葉雄大さん、森崎ウィンさん、永尾柚乃さんが大きな歓声に包まれながら登場しました。

トークセッションでは、一足早く25周年のスペシャルコンテンツを体験した感想や、パークの大好きなところ、思い出について語っていただきました。

仲里依紗さん

仲里依紗さんは、パークへの深い愛情について語ってくれました。家族や友人とはもちろん、YouTubeの撮影などでも訪れており、たくさんの思い出があるそうです 。「仕事で疲れたなという時に、思い切り遊んで癒やされに来ています」と、パークがご自身にとって大切なリフレッシュの場になっていることを明かしてくれました 。

千葉雄大さん

千葉雄大さんは、体験したアトラクションの興奮を伝えてくれました 。「『呪術廻戦』が好きで4Dのアトラクションに乗せていただいたのですが、本当に大迫力で刺激的でした」と笑顔を見せ、「作品の中に入り込んだような感覚で、すごく没入して楽しめました」と大満足の様子で振り返りました 。

森崎ウィンさん

森崎ウィンさんは、開業当時からの人気アトラクション「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」でのエピソードを披露しました 。「初めてパークに来たのは家族とだったのですが、最後に落下する時に母親が『怖い』と言って僕の手を掴んだのを思い出しました」と懐かしみ、「記憶を辿りながら、あれから25年も経ったんだなと思い返して、魂が震えました」と25周年という節目にふさわしい感動的な思いを語ってくれました 。

永尾柚乃さん

永尾柚乃さんは、「これまで15回以上は来ていて、乗れるものは全部乗りました！」と元気いっぱいにパークへの愛を爆発させました 。「特に『ミニオン・ハチャメチャ・ライド』が大好きで、『ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー』も何度も乗っています」と明かし、クルーからよく「おかえり」と声をかけられるほどの常連っぷりをお話ししてくれました 。

ルール無用で踊りまくる！『超Discover U!!! タイム』で大熱狂

セレモニーのフィナーレでは、パレードの熱狂モーメントである『超Discover U!!! タイム』がスタート！

スペシャルゲストの皆さんも、キャラクターやダンサーと一緒にルール無用のダンスを披露し、思いっきり自分を解き放って大熱狂。

会場の盛り上がりが最高潮に達する中、全員で「Discover U!!!」の掛け声とともに色鮮やかな紙吹雪が舞い上がり、25周年のお祭りのスタートを盛大にお祝いしました。

豪華ゲストとパークの仲間たちが一体となって熱狂した開幕イベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年 Discover U!!! スペシャル セレモニー」のレポートでした！

