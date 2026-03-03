俳優の津田寛治（60）が3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、撮影でヒヤリとしたトラブルについて語った。

津田が話したエピソードの真偽を、出演者が当てるクイズ形式のコーナーで明かした。

ある作品で警察官を演じた時のこと。「コンビニ強盗を捕まえるシーンがありまして、後ろからコンビニ強盗を羽交い締めにして、僕がバーっと長いせりふをしゃべると。これをワンカットで撮るということで、相当緊張していた」と説明した。

迫真の演技だったが、その直後、思いも寄らない事態が起きたという。「“はいカット！”で、よっしゃOKだと思って。ふぁっと手を取ったら、犯人役の人がドン！と倒れちゃって。“どうしたの？大丈夫ですか？”って顔を見たら、白目をむいちゃって、失神しちゃってるんですよ」。白目で体を震わせるジェスチャーをまじえ、当時の様子を再現した。

芝居に熱がこもるあまり、強く締めすぎてしまったという。「周りの人に“救急車、お願いします！”って言ったら、ああいう時って人って、お地蔵さんになっちゃうんですよ。パキっと固まって、動かないんです、誰も」。慌てた津田だったが、「“救急車、お願いします！”って言っていたら、その人がぱっと起きて」。犯人役の俳優は意識が戻ったという。「“どうしたんですか？今のカット、OKですか？”って。そしたら監督が“はぁい！OK！”って」。ほっとした津田は「九死に一生を得ました」と振り返っていた。