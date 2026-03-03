野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表「侍ジャパン」は３日、京セラドーム大阪で阪神と強化試合を行う。

スタメンが発表され、大谷翔平（ドジャース）は１番指名打者で名を連ねた。前日の２番から変更された。前日に合流したばかりの岡本和真（ブルージェイズ）は５番三塁。先発投手は日本代表が高橋宏斗（中日）、阪神は左腕の伊藤将司。本番前の最後の一戦で連覇を狙う侍ジャパンがどんな戦いを見せるか注目だ。

侍ジャパンのスタメンは以下の通り。

１番ＤＨ・大谷翔平（ドジャース）、２番右翼・近藤健介（ソフトバンク）、３番中堅・鈴木誠也（カブス）、４番一塁・村上宗隆（ホワイトソックス）、５番三塁・岡本和真（ブルージェイズ）、６番左翼・吉田正尚（レッドソックス）、７番二塁・牧秀悟（ＤｅＮＡ）、８番遊撃・源田壮亮（西武）、９番捕手・中村悠平（ヤクルト）

阪神のスタメンは以下の通り。

１番中堅・近本、２番二塁・中野、３番左翼・中川、４番一塁・大山、５番ＤＨ・前川、６番遊撃・ディベイニー、７番三塁・高寺、８番右翼・小野寺、９番捕手・伏見