「キンキン」に冷えた『スーパードライ』がヤバイ!!　「スペアリブ」や「アヒージョ」などコンセプトショップの激うまフードを見逃すな!!

アサヒビールは、『アサヒスーパードライ』の“辛口のうまさ”を一層引き立てる「冷え」に着目した取り組みを加速させている。2026年1月からは『アサヒスーパードライ』のパッケージデザインリニューアル。さらにブランド常設型コンセプトショップの展開や数量限定商品の発売、新広告キャラクターの起用などによってスーパードライの「冷え」の訴求を強化している。

「冷え」を体験する「BEER DINER SUPER DRY TOKYO」オープン

ブランド常設型コンセプトショップ「BEER DINER SUPER DRY TOKYO」をアサヒグループ本社ビル横に3月2日にオープンした。「ここに来ればとにかくうまいスーパードライが飲める」というコンセプトを掲げ、キンキンに冷えた「スーパードライ」やブランドの世界観を体験できる国内で唯一のブランド常設型コンセプトショップだ。

提供する樽生ビールは、温度管理、品質、注ぎ方、全てにこだわった『アサヒスーパードライ』と「スーパードライ エクストラコールド」のみだ。

「BEER DINER SUPER DRY TOKYO」の2階ではアヒージョなどのフードが楽しめる

1階の「STAND&BURGER」フロアは、気軽に利用できるバーカウンターやオープンテラスが設けられ、キンキンに冷えた「スーパードライ」やフードが提供される。またアサヒビール茨城工場および吹田工場に併設するミュージアムで人気のコンテンツ「泡アート」も体験できるのだ。

2階の「RESTAURANT」フロアでは、「スーパードライ」の特長である“辛口のうまさ”を引き立てる、熱々のフードメニューなどが楽しめる。

『アサヒスーパードライ冷涼辛口』数量限定発売

『アサヒスーパードライ冷涼辛口』

2026年5月12日から『アサヒスーパードライ冷涼辛口』が数量限定で発売される。冷涼感を生み出すホップを一部使用するとともに、醸造工程でビールを0度以下で貯蔵することで、飲んだ瞬間の冷涼感と澄み切ったキレの良さを実現した。

缶体パッケージは、冷涼感を感じさせるシルバーとブルーをベースに、通常の『アサヒスーパードライ』と同様の八角枠を採用。裏面には、「瞬時に感じる澄み切ったキレ」と書かれている。

1月製造分から『アサヒスーパードライ』のパッケージデザインをリニューアル

『アサヒスーパードライ』缶体パッケージ

『アサヒスーパードライ』の缶体パッケージは、1月製造分からデザインがリニューアルされた。「冷え」をより感じさせるデザインにするため、シンプルなシルバーカラーを強調。ブランドの象徴である「“DRY”」ロゴを大きくして、商品特長の“辛口”を前面に記載することで視認性を向上させた。

缶体裏面には、温度によって青色に変化する示温インキを採用した“辛口カーブ”を縦に大きくデザインすることで、冷えた状態の『アサヒスーパードライ』であることが一目で分かるようになっている。

阿部寛さんを新広告キャラクターに起用

2026年3月14日から、新たに俳優の阿部寛さんが広告キャラクターに起用た新TVCMが放映される。また、長澤まさみさんの起用も継続し、合わせて年間を通して大規模なTVCMの放映が予定されているという。

