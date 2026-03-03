「素敵すぎる」Dream Ami、イケメン夫とのウエディングフォトに「流石に綺麗すぎて俺が幸せ」と反響！
歌手のDream Amiさんは3月1日、自身のInstagramを更新。沖縄で撮影したウエディングフォトを公開しました。
【写真】Dream Amiのウエディングフォト
ファンからは「流石に綺麗すぎて俺が幸せ」「可愛すぎる！！」「昔から変わらず可愛くて綺麗で素敵です」「幸せな笑顔最高です」「ただただ尊い…」「幸せがたくさんあふれててかわいすぎる」「素敵すぎるお2人」など、祝福と絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「ただただ尊い…」Amiさんは「ウェディングフォトは2人で何度も行った思い出の地、沖縄で撮影しました」とつづり、6枚の写真を披露。沖縄の海を背景に、夫で建築家の半田悠人さんとのツーショットや、ブーケを手に満面の笑みを見せるAmiさんが写っており、幸せオーラあふれるウエディングフォトとなっています。
「6th wedding anniversary!!」Amiさんは、2020年に半田さんと結婚。2月22日には「6th wedding anniversary!!」とつづり、結婚6周年を報告していました。さらに「一度は諦めかけていた結婚式。子供も少し大きくなったこのタイミングで、せめてウェディングフォトだけでも撮っておこう！といろんな準備を進める中、やっぱり結婚式を挙げたい！と思い始めました」と心境を明かし、昨年、夫婦ゆかりの地で挙式できたことも報告。喜びと感謝が伝わる投稿となっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
