グローバル刃物メーカーの貝印は、マルチファンデーションに使える「マカロンみたいなパフ」を3月2日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで（店舗によって入荷日が前後する）発売した。



「マカロンみたいなパフ」

今回発売する「マカロンみたいなパフ」は、現在、好評を得ている「ファンデーションが染みこみにくいパフ」に次ぐアイテムとして、リキッドやパウダーなど幅広いファンデーションに対応できる点が特長のパフとなっている。3色のカラーパフは、表・裏で色味が異なるマカロン風のふわふわパフ。毎日のメイクのモチベーションをあげてくれるかわいいアイテムだとか。あらゆるタイプのファンデーションだけでなく、フェイスパウダー、コンシーラー、チークを使用する際にも活躍する。





「マカロンみたいなパフ」は、リキッドファンデーション、パウダーファンデーション、クッションファンデーション、メッシュファンデーションなど様々なファンデーションにマルチに対応する。ファンデーション以外にフェイスパウダー、コンシーラー、チークなどにも使用可能。用途別に使い分けられる3個入となっている。

［小売価格］935円（税込）

［発売日］3月2日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com