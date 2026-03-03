小林製薬は、男性のシミ対策（メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ）に着目したスキンケアシリーズ「メンズケシミン」の主力3製品（クリーム、化粧水、乳液）を、新処方へとリニューアルする。同製品は3月から全国の薬局・薬店・ドラッグストア等にて順次発売（自然切替）する。

男性の肌悩みとして最も多いのは「シミ」。それは、過半数の人がスキンケアを行っていない実態や、日々のヒゲ剃りによる物理的刺激やUVケアの不足などから乾燥や炎症が起こりやすく、シミができやすい環境であることが原因であると考えられる。シミができてしまう前に、早めのシミ対策に取り組むことが大切だとか。

「メンズケシミン」はこうした男性特有の肌環境を考え、炎症性物質「プラスミン」の活性を抑えてシミを防ぐ「トラネキサム酸」を有効成分として配合している。



「メンズケシミン」（左から：クリーム、化粧水、乳液、化粧水詰め替え、乳液詰め替え）

シミ抑制成分である有効成分「トラネキサム酸」は親水性であり、肌に浸透しにくい性質となっている。ディープデリバリー処方はメラニンを生成する表皮深部まで有効成分がしっかり届く。肌への浸透感を高め、男性が好む「ベタつきのない肌なじみの良い使用感」を実現した。特に「メンズケシミンクリーム」は新規ユーザーの浸透感満足度が従来品の1.5倍に向上した。パッケージデザインは、武士が勝利を願って好んだとされる「勝色」をコンセプトとしている。機能性を感じるシルバーと組み合わせることで、シミへの不安に一歩踏み出す勇気を表現し、みんなの未来を応援するというメッセージを込めた。

昨今の美容意識の高まりを受け、男性スキンケア市場は、2021年からの5年間で18％拡大している。その一方で、同社調査によると、20〜60代男性の約65％は依然としてスキンケアを⾏っていない実態も明らかとなりました（同社調査（2025年8月 n＝2万 20〜60代男性 現使用・1年以内使用アイテムから算出））。男性の肌は、毎日のヒゲ剃りによる物理的刺激やUVケアの不足などによって、慢性的なダメージを受けやすい環境にある。こうした刺激の蓄積は肌内部に炎症を引き起こし、結果として「シミ」が顕在化しやすい傾向があるため、早めのケアが大切となる。そこで今回、「メンズケシミン」は、男性がシミ対策に踏み出せるように、手に取りやすく使いやすい製品へとリニューアルした。

［小売価格］

クリーム（20g）：1200円（税抜）

化粧水（160mL）：1200円

化粧水詰め替え（140mL）：1000円

乳液（110mL）：1200円

乳液詰め替え（100mL）：1000円

（すべて税別）

［発売日］3月から順次

小林製薬＝https://www.kobayashi.co.jp