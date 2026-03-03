明治は、じっくり煮込んだ、たっぷりの野菜をあますことなく“まるごと”とれる「まるごと野菜」シリーズの、「まるごと野菜 完熟トマトのミネストローネ／じっくり煮込んだポトフ／かぼちゃのクリームスープ／8種具材の中華白湯スープ」を、春夏の時期に向けて冷やしてもおいしく食べられるアイコンを追加した新しいパッケージデザインにて、3月から順次リニューアル発売する。

「まるごと野菜」スープシリーズは、野菜の旨味がぎゅっと溶け込んだ、具材たっぷりの“食べる”スープ。電子レンジやお湯で簡単に温められ、おいしく手軽に食事の1品にすることができる。また、冷やしてもおいしく食べられる。

「まるごと野菜 完熟トマトのミネストローネ」は、完熟トマト・にんじん・キャベツ・たまねぎ・じゃがいもを配合した野菜の旨味をたっぷりと感じられる。「同 じっくり煮込んだポトフ」は、隠し味にベーコンを効かせ、じゃがいも・キャベツ・にんじん・たまねぎを配合した。

「同 かぼちゃのクリームスープ」は、定番のクリームスープをベースに、人気の野菜であるかぼちゃを組み合わせ、煮込んだ野菜の深みある味わいに仕上げた。「同8種具材の中華白湯スープ」は、白菜・にんじん・ごぼう・もやし・たけのこ・たまねぎ・長ねぎの7種類の野菜と、しいたけをあわせた8種類の具材を楽しめる。

これらの商品のリニューアル発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月から順次

明治＝https://www.meiji.co.jp