ドバイ国際空港の周辺でイランの攻撃よって発生した黒煙の柱が見える。3月1日撮影（写真：AP/アフロ）

米国とイスラエルは2月28日、イランの首都テヘランなどを空爆し、最高指導者ハメネイ師、精鋭部隊・革命防衛隊のパクプール司令官、イラン国軍のムサビ参謀総長ら政権中枢メンバーを殺害した。イランはすぐさまホルムズ海峡を挟んだ湾岸諸国に対して報復攻撃に踏み切り、一気に地域の緊張は高まっている。攻撃にさらされたアラブ首長国連邦の商都ドバイを取材拠点とするライター伊藤喜之氏が、湾岸諸国を狙うイランの思惑、市民生活への影響などについて緊急レポートする。（JBpress編集部）

世界一高いビル「ブルジュ・ハリファ」先からモクモクと上がる黒煙

2月28日夕方、ドバイのダウンタウン地区にある高層レジデンスの知人宅にいた時だ。ドンッドンッと何度か爆発音のようなものが聞こえ、建物全体が小刻みに震えた。ベランダから見ると、近くにある世界一高いビルのブルジュ・ハリファ（高さ828m）の先のエリアから、モクモクと黒煙が上がっているのが見えた。

イランからの攻撃で黒煙が上がるドバイ中心部。画面左のタワーはブルジュ・ハリファ。何を標的としていたかは不明だが、民間施設に被害が出たとみられる（筆者撮影、以下、断りのない写真も同）

SNSを検索すると、世界最大の人口島として有名なパームジュメイラ地区の高級ホテル・フェアモント・ザ・パームや、“七つ星ホテル”とも呼ばれるジュメイラ地区の高級ホテル・ブルジュアルアラブなどにも被害が出ていた。中にはブルジュ・ハリファにドローンが近づき、衝突寸前で撃墜される動画もSNSには出回っている。

攻撃を受けた高級ホテルのフェアモント・ザ・パーム

フェアモント・ザ・パームの駐車エリアにある建物が破壊されていた。ホテルスタッフ数人が負傷したとの情報がある

民間施設への攻撃だ。「明らかにおかしい」と私は感じた。

イランの報復攻撃は、ホテル、空港、エネルギー施設などインフラ施設に及ぶ

この日は米国のイラン攻撃に2時間ほどしてからイランの報復が始まり、UAEの首都アブダビにミサイルが飛来。UAE側が迎撃したが、ミサイルの破片が落下し、パキスタン人1人が死亡する事案が起きていた。しかし、報復のターゲットはあくまでも米軍基地など米国関連施設に限定されるだろうと想定していた。

イランはこれまで米国などから攻撃を受けても、極めて抑制的な報復にとどめてきた。

さかのぼれば、2020年1月に米軍が革命防衛隊コッズ部隊のソレイマニ司令官らをイラクの首都バグダッドでドローン攻撃によって殺害した際も、イランはイラク・アルビルの米軍駐留基地へのミサイル攻撃にとどめた。

また、昨年6月、米軍がイランの3カ所の核施設を攻撃した際も、カタールの米軍基地に向けたミサイル発射で報復を終わらせた。その際、イラン側はカタール側に事前通告もしており、友好国への配慮も示しながら国家の体面を維持する意図がそこにはうかがえた。イラン専門家の間でも、軍部の暴走を抑え、過剰なエスカレーションを避けるハメネイ師周辺の“バランス感覚”については一定評価する声も多かった。

イランは2023年3月、中国の仲介で長年敵対してきたサウジアラビアと関係を正常化した。米国が中東への関与を弱め始めたことで、地域の国家間で緊張緩和を探る動きが広がり、UAEなど他の湾岸諸国も同様にイランとの関係を改善させていた。

しかし今回のイランの報復は、湾岸諸国の米軍基地などにとどまらず、ホテルなどの民間施設、空港やエネルギー施設などの各国のインフラ施設にも及んでいる。

イラン外相も十分に軍との意思疎通ができず

主なところでは、クウェート国際空港、ドバイ国際空港、アブダビ国際空港、サウジアラビアの国営石油企業サウジアラムコの石油精製施設、LNG（液化天然ガス）を生産するカタール国営企業カタールエナジーの施設なども攻撃にさらされ、大きな損害や多数の死傷者も出ている状況だ。

ハメネイ師を失ったことで、イランはこれまで頑なに死守してきた “レッドライン”を踏み越え、無軌道なものに変質している感すらある。

イランの意図はどこにあるのか。

一つには、友好関係にある国々を巻き込むことで、湾岸諸国から米国に自制を促してもらう狙いがあるとの見方がある。そして、もう一つの理由は、イランのアラグチ外相が報復開始後にカタールの衛星テレビ局アルジャジーラのインタビューに語った言葉からうかがえる。

「我々はすでに軍に対し、選ぶターゲットに注意するよう指示している。実際のところ、我々の軍の部隊（Military Unit）はいま、独立（independent）しており、いくぶん孤立（isolated）しており、事前に与えられた一般的な指示に基づいて行動している」

「事前に与えられた指示に基づいている」とは述べているものの、リアルタイムでの意思疎通が取れていないことを事実上、認めている。革命防衛隊やイラン国軍が、すでにイラン政府の思惑とは乖離し始めている可能性が見えてくる。

この証言を裏付ける動きが、ホルムズ海峡を通行する船舶に対する通航制限だ。

ホルムズ海峡封鎖も、イラン政府は「航行を妨害しない」としており、指揮系統に乱れ

革命防衛隊は「いかなる船舶も海峡の通航を禁止する」と運航企業などに通告し、実際に石油タンカーへの攻撃も始めている。

しかし、アラグチ外相はアルジャジーラの取材に、「現時点でホルムズ海峡を封鎖する意図はなく、航行を妨害するような行動を取るつもりもない」と方針を示している。「軍部の暴走」と評価できる状況なのかは別として、少なくとも政府と革命防衛隊の間の指揮系統に乱れが生じているのは明らかだ。

UAEは、2021年1〜2月にイランを後ろ盾にするイエメンの武装勢力フーシからミサイルやドローンによる攻撃などを受けたことがある。首都アブダビで3人が死亡した。ドバイの象徴であるブルジュ・ハリファをミサイルで攻撃するCG映像がSNSで拡散されるなどしたが、その時はSNSの拡散にイラン革命防衛隊の関与が疑われていた。

ホルムズ海峡を隔てて繁栄を享受する湾岸諸国への嫌悪が一部のイランには存在しており、革命防衛隊の中に同様の発想があると私はみている。

ハメネイ師を殺害されたイランは今後、革命防衛隊を中心とする軍事独裁に向かうとの観測も出ている。反体制派のリーダーになりうる有力な指導者の候補者はいない上、イスラエルに対する国民の憎悪も深い。トランプ政権が思い描くような米国・イスラエルにとって都合の良い体制転換が易々と進むのか疑問符がつく。

一方、日本メディアの報道を確認した限り、特にUAEの現状について誤解して伝わっている部分も見受けられるので現状を多少説明しておきたい。

UAEでの経済活動はおおむね維持

イランからのミサイルやドローン攻撃は2日時点まで継続されているが、防空システムなどによって大半は撃ち落とされている。

UAE国防省の2日の発表では、イランの攻撃開始以来、174発の弾道ミサイルが発射されたが、そのうち161発を破壊し、あるいは13発が海域に落下、8発の巡航ミサイルについてはすべて迎撃して破壊した。また、689機のドローンが飛来したが、そのうち645機を阻止したという。残骸落下などによる付随的な事故で、2日までの死亡者は3人、軽傷者は68人となっている。

市民らの多くは外出を控え、多くの会社はリモートワークとなり、学校などでは休校措置を取っている。しかし、その一方で、経済活動はおおむね維持されており、スーパーやショッピングモール、ホテルなども通常営業しているところが多く、日常生活には支障は出ていない。

通常通り営業するドバイ中心部のドバイモール。普段より客は激減している（2026年3月2日撮影）

ドバイモール名物の噴水ショーも通常通り催行されている。ただ、普段より見物客はかなり減っている（2026年3月2日撮影）

ドバイのランドマークの一つで、売り場面積が世界最大規模のドバイモールには2日、UAEのムハンマド大統領らが訪れた。SNSでその様子を発信するなど、市民や観光客に“UAEの安全”をアピールした形だ。閉鎖されていたドバイ国際空港とアル・マクトゥーム空港では2日夜からフライトの一部を再開させた。

2日夜にドバイモールを訪れたUAEのムハンマド大統領（中央左）やドバイ首長国のハムダン皇太子（中央右）ら（SNSに投稿された動画から）

攻撃リスクの高いペルシャ湾岸都市から避難する人も

一方、攻撃にさらされるリスクの高いドバイやアブダビなどのペルシャ湾沿いの都市部から、インド洋側の都市、あるいは近隣国のオマーンやトルコなどに避難する人々も出ており、市民の対応は分かれているのが現状だ。

2日午前、全便が運行を停止し、閑散としていたドバイ国際空港のロビー。同空港もドローンによる攻撃を受け、4人の負傷者が出た（2026年3月2日撮影）

トランプ大統領は2日、米ホワイトハウスで「（イランへの攻撃に）4〜5週間を見込んでいたが、それよりはるかに長く続ける力がある」と述べ、戦争状態が長期化する可能性を示唆した。

湾岸諸国には500社を超える日本企業が拠点を置く。戦争状態が長引けば、ビジネスへの影響などから撤退や事業縮小などを選ぶ企業も一定数出てくることが想定される。

