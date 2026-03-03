HYDE「昨日食べた」、巨大天ぷら“山盛り”うどんにファン驚き「凄いボリューム」「揚げ物すごくてうどんが見えない」
ロックバンド・L'Arc〜en〜CielのHYDEが、3日までに自身のXを更新。巨大な天ぷらが山盛りのうどんを紹介した。
【写真】完食した…!?「昨日食べた」HYDEの投稿
現在、自身のオーケストラツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』開催中のHYDE。3月1日の香川公演の前、午前9時40分ごろの投稿で「昨日食べた」と、うどんのショットを投稿。巨大な天ぷらが複数、青じそ、青ネギ、のり、レモンなどのトッピングがもりもりと乗っている。ハッシュタグに「#香川」「#うどん」などとワードを添えた。
この投稿にファンからは「天ぷらの量がスゴいですね〜食べきれましたか？」「わああ大きい 完食されたんですか？？凄い」「こんなに天ぷら食べたんですか!?」「凄いボリュームですね」「揚げ物すごくてうどんが見えない」など、驚きのコメントが多数寄せられた。
『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』は、自身5年ぶりとなるオーケストラ公演。全国12都市15公演に加え、HYDEが観光大使を務めるオーストリアのウィーンでの公演も予定している。
