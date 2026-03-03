クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2月26日からオンラインストアで「撥水」機能が備わったFRESH DENIMシリーズ3型を販売開始した。

「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2月26日からオンラインストアで「撥水」「花粉がつきにくい」「軽量（一般的なデニムは10.0oz程度（283.5g／M2）に対して撥水デニムは6.7oz（190g／M2））」機能が備わったFRESH DENIMシリーズ3型の販売を開始した。また、撥水に加えて、通常のデニムパンツに比べて100g軽量の軽さにもこだわり、春、夏、秋と3シーズン通して快適に穿けるデニム素材を開発。シャツ、パンツ、オールインワンの大人のきれい見えを意識した3型を展開する。

CROSS FUNCTIONは、「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指している。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドになっている。

FRESH DENIMシリーズの撥水デニム3つの特徴は、撥水、花粉がつきにくい、軽い−−点だという。撥水では、水を弾く生地加工を施しているため、水際レジャーや天気が変わりやすい雨の日も気兼ねなく穿ける。花粉がつきにくいでは、撥水加工の生地は花粉もつきにくい仕様になっている。春の大敵「花粉」の時期も撥水デニムで対策をしてほしいという。軽いでｊは、6.7ozを使用しているため、一般的なデニム生地に比べて100g軽いとのこと。夏こそ軽やかに着られる（穿ける）デニムこそ一軍入りだという。



「〈撥水〉FRESH DENIM ポケットデザインデニムシャツ」

「〈撥水〉FRESH DENIM ポケットデザインデニムシャツ」は、ポケットを別染めし、立体感を意識した大人のデニムシャツ。アームホールにゆとりを持たせながらも袖はダブルボタンで華奢見えし、女性らしいラインが魅力となっている。



「〈撥水〉FRESH DENIM ドロストデニムワイドパンツ」

「〈撥水〉FRESH DENIM ドロストデニムワイドパンツ」は、ウエストのドロストがアクセントになった脚長効果を発揮するデニムパンツ。足さばきが良く落ち感のあるワイドシルエットは、洒落感と動きやすさを両立している。



「〈撥水〉FRESH DENIM デニムルーズオールインワン」

「〈撥水〉FRESH DENIM デニムルーズオールインワン」は、程よいVネックと肩幅を限りなくカバーするスリーブのカッティングが絶妙はオールインワン。ルーズに着るから可愛いゆるっとしたシルエットこそ体型カバーに最適だとか。

［小売価格］

〈撥水〉FRESH DENIM ポケットデザインデニムシャツ：4950円

〈撥水〉FRESH DENIM ドロストデニムワイドパン：4950円

〈撥水〉FRESH DENIM デニムルーズオールインワン：5940円

（すべて税込）

［発売日］2月26日（木）

クロスプラス＝https://www.crossplus.co.jp