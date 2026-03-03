1975年から1994年までTBS系列で放送された国民的アニメ「まんが日本昔ばなし」の公式Xが3日に更新され、同日に公式サイトを開設したと発表した。

公式サイトでは「さるかに合戦」「かぐや姫」「おむすびころりん」などの作品をリスト化して紹介。「おじいさん」「おばあさん」などの登場人物や、「スカッとする」などのテーマ別のダグ検索機能も実装された。

制作の愛企画センターは、「こんな時代だからこそ、日本がゆっくりと育んできた大切な文化を、未来へつなげるために。この度、「まんが日本昔ばなし」は、令和の時代に作品を届け直すべく、公式サイトを正式に開設いたしました」と発表。

公式サイトについて「作品に関する最新情報や、公式チャンネルへのリンクを設けるとともに、登場人物やジャンルごとの味わい方も紹介。ご家族でお楽しみいただくときはもちろん、お一人で、好きなジャンルに没頭する際のガイドにも使えます。この先もアップデートを重ねることで、伝承地にまつわるうんちくをお届けし、皆様がお住みの場所や故郷の「ご当地むかし話」を知るきっかけにしていただくなど、ファンの皆様との接点を強化し、時代に即した形で作品の価値を再認識していただく機会を創出します」と説明した。

SNSには「まんが日本昔ばなし公式、本格的にサイト運用が始まったが超モダンなサイトデザインでびびる」「あ〜〜まんが日本昔ばなしのサイト、TOPであのOPが聞けるのがもう懐かしいな……」などの反響が寄せられていた。