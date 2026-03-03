【すき家】スプーンでほぐれる柔らかチキン「炭火焼きほろほろチキンカレー」発売 / ドリンク新メニュー「アールグレイティーレモネード」も

牛丼チェーンの「すき家」は3月10日(火)午前9時より、全国の店舗で新メニューを展開。炭火香る大きなチキンをのせた「炭火焼きほろほろチキンカレー」と「アールグレイティーレモネード」を発売する。

〈炭火の香りと柔らかな食感が特徴の「炭火焼きほろほろチキンカレー」〉

価格:税込850円(並盛)

「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品。

チキンは炭火で焼き丁寧に蒸し上げることで、スプーンでほろっとほぐれるほどの柔らかさに仕上げているのが特徴。別添えの「すき家の特製辛口ソース」を使用することで、スパイシーな味わいへの変化も楽しめる。

「炭火焼きほろほろチキン」単品も税込400円で販売する。

「炭火焼きほろほろチキン」単品

〈多彩なトッピングを展開する「ほろほろチキンカレー」シリーズ〉

バリエーションとして、とろけるチーズのコクをプラスした「チーズほろほろチキンカレー」や、彩り豊かなほうれん草をトッピングした「ほうれん草ほろほろチキンカレー」、おんたまとほうれん草を組み合わせた「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」もラインアップする。

各メニューとも、ミニ、大盛、メガのサイズ展開を行っている。

価格(いずれも並盛):

「チーズほろほろチキンカレー」 税込1,050円

「ほうれん草ほろほろチキンカレー」 税込950円

「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」 税込1,060円

【画像を見る】「炭火焼きほろほろチキンカレー」のラインアップを見る

〈爽やかな風味とつぶつぶ食感「アールグレイティーレモネード」〉

価格:税込290円

ドリンクメニューでは、グリーンレモンの果汁と果肉が入ったレモネードベースを紅茶に合わせた「アールグレイティーレモネード」が登場する。

ベースにはケニア産のフェアトレード紅茶を使用。ベルガモットの香りが引き立つアールグレイティーに、キレのある酸味のレモネードを組み合わせた。好みでレモンの果肉をつぶしながら飲むことで、つぶつぶとした食感を楽しめるのもポイントだ。

「アールグレイティーレモネード」

いずれの商品も全国のすき家1,967店舗(3月3日時点、一部店舗を除く)で販売予定。販売終了時期は未定となっている。