

米俵を受け取る木村葵来選手 岡山県農業会館

ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手（21）にJAグループ岡山が3日、岡山県産の米などを贈りました。

JA岡山中央会の青江伯夫会長らがスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村選手に県産のブランド米「にこまる」150kgなどの目録を手渡しました。

（木村葵来 選手）

「また4年後、オリンピックのメダルを目指して頑張るので、兄弟と一緒にお米を食べながら目指したい。皆さん引き続き応援よろしくお願いします」

米を贈る決め手となったのは、木村選手にとって2種目目、スロープスタイル予選での一幕でした。惜しくも予選敗退が決まった直後、木村選手の手には「おにぎり」が！そのすがすがしい表情がSNSなどで話題となりました。

（JA岡山中央会／青江伯夫 会長）

「おいしそうに食べていて、それを見た瞬間、帰られたら必ずJAグループとして彼にお米をプレゼントしようと思った」

1食で1.5合ほど食べるときもあるという大の「米好き」の木村選手。海外遠征にもお米を持参しているそうです。

（木村葵来 選手）

「地元のお米っていうのもかなりパワーになると思うので、この先このお米を海外遠征に持参して自分で炊いて食べたい」